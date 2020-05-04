За выходные полицейские обнаружили в Рязанской области 6 «резиновых домов»

Рязанские полицейские вместе со специалистами подразделений по вопросам миграции проводят регулярные рейды по выявлению фиктивной постановки на учёт граждан. В результате за выходные было выявлено 6 «резиновых домов».
Один из них находился на улице Дачной в Рязани. 60-летний мужчина фиктивно прописал в совей квартире 33-летнего гражданина Республики Узбекистан.
На улице Связи в Рязани полицейские 25-летний мужчина в своей квартире фиктивно зарегистрировал 34-летнего гражданина Республики Узбекистан.
29-летний рязанец на улице Чернышевского фиктивно постановил на учёт 30-летнего гражданина Республики Азербайджан.
На улице Магистральная 27-летняя рязанка фиктивно прописала 22-летнего гражданина Республики Узбекистан.
В Шацке 55-летняя местная жительница в своем доме фиктивно зарегистрировала 47-летней гражданки Республики Узбекистан.
В деревне Хрущево Старожиловского района 55-летний местный житель в своем доме организовал фиктивную постановку на учет 76-летнего гражданина Республики Украина.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Им грозит внушительный штраф.
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