За сутки в Рязанской области совершено 6 мошенничеств с банковскими картами

За прошедшие сутки в Рязанской области произошло шесть случаев мошенничества с банковскими картами. Пострадали жители Рязани, Рязанского, Касимовского, и Сасовского районов.
Все ситуации были похожи друг на друга. Пострадавшим звонили и представлялись сотрудниками банка. Неизвестный сообщал, что произошла попытка списания средств с их счетов. Людям предлагали перевести деньги на другой счёт, чтобы спасти их.
Пострадавшие следовали инструкциями аферистов и сами переводили им свои деньги. Таким образом, 56-летняя рязанка лишилась 30 тысяч рублей; 64-летний рязанец – 1 100 000 рублей, жительница Рязанского района – 50 000 рублей, жительница Касимовского района – 80 340 рублей, жительница Кадома – 120 тысяч рублей.
У 15-летнего жителя Сасовского района ситуация иная. Парень решил заработать деньги и для скорейшего роста прибыли перевел 12 909 рублей на указанный счёт. Когда он понял, что прибыли не будет, рассказал обо всём матери, а та обратилась в полицию.
По фактам мошенничеств решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.
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