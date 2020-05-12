За сутки у трёх рязанок с банковских карт похитили более 300 тысяч рублей

За минувшие сутки жертвами дистанционного мошенничества стали три рязанки. У них похитили в общей сложности более 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Возраст пострадавших от действий преступников – 29, 30 и 39 лет. Во всех случаях им звонили неизвестные, представлялись работниками банка и просили выслать код. Получив цифры, звонивший прерывал связь.
По данным полиции, действовали разные люди. Одно уголовное дело уже возбуждено, два других находятся в процессе подготовки материалов.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram