За сутки мошенники похитили у рязанок более 310 тысяч рублей

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Сотрудники УМВД России по Рязанской области расследуют факты мошенничества, в ходе которых злоумышленники, представившись специалистами службы безопасности банка, завладели сбережениями женщин в возрасте 32 года и 47 лет.

В последнее время активизировались злоумышленники, которые с помощью мобильной связи, злоупотребляя доверием граждан, пытаются заполучить их деньги, хранящиеся на банковских счетах.

Только за минувшие сутки в Рязанской области совершены два дистанционных мошенничества. Пострадавшие женщины описывают похожие между собой ситуации, которые начинались со звонка на мобильный телефон.

Незнакомец представлялся работником службы безопасности банка и сообщал, что кто-то пытается не санкционированно перевести деньги со счета. Чтобы, якобы, обезопасить сбережения, звонивший просил сообщить сведения о банковской карте и следовать его указаниям.

Когда все указания были выполнены, женщины проверяли баланс своего счета и видели, что все их сбережения пропали. Выяснилось, что пострадавшие, выполняя указания звонивших, передавали злоумышленникам право выполнять операции с их банковскими счетами, и те мгновенно похищали все их сбережения.

Таким образом, со счета 32-летней жительницы Рязанского района пропала 131 тысяча рублей, а с банковского счета 47-летней учительницы из Михайловского района – более 179 тысяч рублей.

Полицейские подробно опросили пострадавших и выяснили, что, к этим мошенничествам причастны разные люди. Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступлений. Принимаются меры по установлению личности злоумышленников.

По фактам мошенничеств решаются вопросы о возбуждении уголовных дел по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.