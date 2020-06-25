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За пять месяцев в Рязанской области построили почти 3 тысячи квартир

7info
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В январе-мае 2020 года в Рязанской области построены 2882 квартиры, общая площадь которых составила 201,5 тысяч квадратных метров, или 64,2% к январю-маю 2019 года. Об этом сообщил Рязаньстат. 

Из числа жилых домов, сданных в эксплуатацию в январе-мае 2020 года, населением за счет собственных и заемных средств построено 555 домов общей площадью 79,9 тысяч квадратных метров. По отношению к январю-маю 2019 года значение данного показателя составило 66,2%. Доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов в январе-мае 2020 года составила 39,7% против 37,3% в январе-мае 2019 года.

Из общего количества на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, населением построен 51 дом общей площадью 3,9 тыс. кв. метров.

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