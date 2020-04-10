За пять дней число заболевших COVID-19 в Рязанской области выросло в 2 раза

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По данным регионального минздрава, в Рязанской области за последние пять дней, с 6 по 10 апреля, число людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло в 2 раза – с 17 до 38 человек. Об этом сообщил оперативная группа правительства региона.

Все пациенты госпитализированы в инфекционные боксы ОКБ им. Н. Семашко и БСМП. Граждане, у которых заболевание коронавирусом проходит в л гкой форме и им не требуется госпитализация, проходят лечение на дому под наблюдением врача, в условиях карантина.

Трое госпитализированных граждан находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние ещё одного человека, который был в тяжёлом состоянии и находился на аппарате ИВЛ, стабилизировалось.