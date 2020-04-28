За полтора месяца волонтёры РязГМУ отработали 3280 адресов

В Рязани продолжаются рейды волонтёров РязГМУ. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Волонёрты проверяют вернувшихся из-за границы на проявление признаков заболевания. С 17 марта они уже отработали 3280 адресов.
– В ходе рейда 28 апреля выявлено 2 случая добровольного домашнего карантина, – говорится в сообщении оперативной группы правительства. – Жалоб на состояние здоровья у всех опрошенных нет.
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