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Новости РязаниПроисшествия

За полгода в Рязанской области обнаружено 112 фальшивых пятитысячных банкнот

7info 2
Изображение Павел К. с сайта Pixabay

В банковской системе Рязанской области за 6 месяцев 2020 года выявлено 145 фальшивых денежных знаков Банка России.

Больше всего в регионе обнаружено поддельных купюр номиналом 5000 рублей – 112 единиц. На втором месте банкноты номиналом 1000 рублей, их выявлено 28 единиц. Остальные купюры интересуют фальшивомонетчиков гораздо меньше: за 6 месяцев обнаружено 3 банкноты номиналом 2000 рублей, а также по одной – 500 и 100 рублей.

Кроме того, в Рязанской области за два квартала выявлено 6 поддельных денежных знака иностранных государств, номиналом 50 и 100 долларов США.

Банк России постоянно работает над профилактикой фальшивомонетничества. Информация о защитных признаках денежных знаков размещена на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Банкноты и монеты».

«Более глубокие знания могут получить те, кто постоянно работает с наличными, – напоминает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Ольга Егорова. – Дистанционную программу обучения, которая подробно рассказывает о способах определения платежеспособности и подлинности денежных знаков, только в этом году в целом по стране прошли около 2400 кассовых работников торговых сетей, более 70% из них успешно сдали последующее тестирование».

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