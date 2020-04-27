За неделю в Рязани поменяли более 1600 метров проводов уличного освещения

На прошлой неделе из-за ветреной погоды в Рязани не раз обрывались провода. Обрывы устранялись на Московском шоссе, Затинной, Магистральной, Великанова, Интернациональной и других улицах, а также в поселке Солотча и микрорайоне Дягилево. В общей сложности было отремонтировано 1640 метров проводов.
На улицах Горького, Западной, Гагарина, Маяковского починили 110 фонарей. На улицах Кальной, Птицеводов, Новоселов, Высоковольтной поменяли лампы.
На улицах Семинарской, Затинной, Новоселов, Ленинского Комсомола и в поселке Дягилево опилили деревья, находящиеся в охранных зонах воздушных линий электропередачи.
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