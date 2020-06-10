За неделю в Рязани отремонтировали более 2600 метров проводов уличного освещения

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В Рязани продолжаются работы по ремонту уличного освещения. На прошлой неделе перетяжка проводов проводилась на улицах Березовая, Ситниковская, Зубковой, Новаторов, Старореченская, Гоголя и других. Всего за это время поменяли 2603 метров проводов.

81 светильник отремонтировали на Голенчинском шоссе, проезде Шабулина, улицах Авиационной, Белякова. На улице Чернышевского заменили неисправные лампы.

На улицах Грибоедова, Лесопарковой, Новой, Дружной и других опилили 49 деревьев, граничащих с линиями электропередач.