За неделю в Рязани отремонтировали более 1000 метров проводов уличного освещения. Работы проводились на улицах Гоголя, Молодежной, Новоселов, Типанова и других. Об этом сообщает сайт администрации города.
На улицах Предзаводской, Великанова, Мервинской, Фирсова, Фурманова ремонтировали фонари. Всего за неделю починили 73 светильника и заменили 20 ламп.
На улицах Быстрецкой, Фирсова, Новикова-Прибоя, Баженова, Ленинского Комсомола, Трудовой, Великанова опилили 26 деревьев, находящихся в зонах линий электропередачи.
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