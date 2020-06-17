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За какие нарушения при общероссийском голосовании наступает административная и уголовная ответственность

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Федеральным законом от 01.04.2020 № 90-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми установлена административная ответственность за нарушения при общероссийском голосовании по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Ответственность установлена за следующие правонарушения:

– умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к общероссийскому голосованию;
– нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении общероссийского голосования;
– незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования и др.

Также Федеральным законом от 01.04.2020 № 94-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации — за нарушения при проведении общероссийского голосования установлена уголовная ответственность.

Действие статей Уголовного кодекса РФ 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», 142.1 «Фальсификация итогов голосования» и 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» распространено и на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования.

Изменения вступили в силу с 1 апреля 2020 года.

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