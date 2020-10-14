За две недели в рязанском перинатальном центре родилось семь пар двойняшек

Осень 2020 года в Рязани радует не только прекрасной погодой, но и замечательными новостями из перинатального центра.

В последней декаде сентября и первой октября в регионе на свет появилось семь пар двойняшек.

В сентябре родились мальчик и девочка. Малыши при рождении имели «богатырский» для двойни вес – около трёх килограммов каждый.

Первый день октября ознаменовался рождением двойняшек и близняшек.

В паре двойни – мальчик и девочка и сестрёнки-близнецы.

В течение двух недель роженицы продолжали радовать акушеров-гинекологов перинатального центра. Интересно, что среди семи пар появившихся малышей не было близнецов мальчиков.