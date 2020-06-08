За два месяца рязанцы подали более 11 тысяч заявлений на реструктуризацию кредитов

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Рязанцы получили реструктуризацию кредитов на сумму более 2,35 млрд рублей. Это объем ссудной задолженности, по которой реструктуризация уже проведена. Всего за 2 месяца, с 20 марта по 27 мая 2020 года, физические лица и индивидуальные предприниматели Рязанской области направили кредиторам 11052 заявления, 6535 из которых одобрены, еще 713 находятся на рассмотрении.

«Темпы подачи заявлений снижаются. Если в начале мая еженедельные темпы прироста составляли 20%, то в последнюю неделю мая этот показатель был равен 8%. То есть многие рязанцы уже приняли решение, нужны ли им каникулы, — отмечает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Морозова. — Одновременно вырос уровень одобрения заявления – с 51 до 59 процентов. Это говорит о том, что банки хотят сохранить клиентов и идут им навстречу».

На рассмотрение заявки дается пять дней, после чего кредитор должен сообщить заемщику либо о положительном рассмотрении требования об изменении кредитного договора, либо об отказе. Банк России рекомендовал кредитным организациям, МФО, КПК, СКПК и ломбардам при рассмотрении заявлений на реструктуризацию кредита (займа) по собственным программам сообщать о причинах отказа. Сделать это можно тем способом, который предусмотрен в договоре: по телефону, по почте, в личном кабинете заемщика.