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Юным рязанцам предлагают проверить свои знания по безопасному поведению

7info 2
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К Дню защиты детей Росгвардия запустила викторину по основам личной безопасности. Тест размещён на официальных страницах Росгвардии в соцсетях.

Все желающие смогут ответить на 15 вопросов. Педагоги ОБЖ разработали ситуации, представляющие потенциальную угрозу безопасности ребенка. И есть только один верный ответ.

С помощью этой викторины школьники смогут закрепить свои знания правил личной безопасности, а родители – убедиться, что их ребенок знает, как действовать в проблемной ситуации и помнит наизусть телефоны экстренных служб.

Викторину можно пройти по ссылке.

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