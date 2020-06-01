Юным рязанцам предлагают проверить свои знания по безопасному поведению

К Дню защиты детей Росгвардия запустила викторину по основам личной безопасности. Тест размещён на официальных страницах Росгвардии в соцсетях.
Все желающие смогут ответить на 15 вопросов. Педагоги ОБЖ разработали ситуации, представляющие потенциальную угрозу безопасности ребенка. И есть только один верный ответ.
С помощью этой викторины школьники смогут закрепить свои знания правил личной безопасности, а родители – убедиться, что их ребенок знает, как действовать в проблемной ситуации и помнит наизусть телефоны экстренных служб.
Викторину можно пройти по ссылке.
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