Юные рязанские артисты снимаются в передачах международного Youtube канала

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Рязанские школьники получили уникальную возможность проявить своим творческие способности и стать участниками программ международного детско-познавательного Youtube канала «AzazA Kid».

Рязанская школа кино «Перспектива» и Юрий Харнас — обладатель ТЭФИ, являющийся Креативным продюсером крупнейшей в России медиа группы «Телеальянс» и главным режиссёром сериала «След», заключили творческий союз для создания совместных детских развивающих программ и сериалов для « AzazA Kid».

Самые интересные видео будут размещены в сетке вещания и станут доступными для просмотров миллионной аудитории.

Пилотный выпуск кулинарного шоу «Волшебная кухня», в жанре скриптед реалити был снят в регионе под личным руководством Юрия Харнаса.

Гостем первой программы стал один из главных героев сериала «След» Руслан Сасин. С ведущей шоу, ученицей школы кино «Перспектива» Софией Емельяновой они в живописном месте Рязанской области приготовили экзотические блюда и порассуждали о кино.

Проектом уже заинтересовались крупнейшие платформы Яндекс и ОККО.