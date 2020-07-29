Юные рязанцы смогут отдохнуть в детских лагерях не только летом, но и осенью

Юные рязанцы смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях не только летом, но и осенью. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил в ходе личного приема граждан, который состоялся 29 июля в формате онлайн-конференции.
К губернатору обратилась Светлана Власова. Её дочь из-за пандемии не смогла летом попасть в детский санаторно-оздоровительный центр «Колос», где девочка постоянно отдыхает по показаниям врачей.
Николай Любимов поручил министру труда и социальной защиты населения региона Валерию Емецу предоставить ребенку Светланы Власовой путевку в ДСОЦ «Колос».
Емец сообщил, что «Колос» возобновляет работу с 9 августа со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. С учетом порядка очередности девочка сможет поехать в «Колос» с 15 сентября по 5 октября 2020 года. В это время она сможет и учиться, и получать оздоровительные процедуры.
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