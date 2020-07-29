Юные рязанцы смогут отдохнуть в детских лагерях не только летом, но и осенью

Юные рязанцы смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях не только летом, но и осенью. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил в ходе личного приема граждан, который состоялся 29 июля в формате онлайн-конференции.

К губернатору обратилась Светлана Власова. Её дочь из-за пандемии не смогла летом попасть в детский санаторно-оздоровительный центр «Колос», где девочка постоянно отдыхает по показаниям врачей.

Николай Любимов поручил министру труда и социальной защиты населения региона Валерию Емецу предоставить ребенку Светланы Власовой путевку в ДСОЦ «Колос».

Емец сообщил, что «Колос» возобновляет работу с 9 августа со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. С учетом порядка очередности девочка сможет поехать в «Колос» с 15 сентября по 5 октября 2020 года. В это время она сможет и учиться, и получать оздоровительные процедуры.

– Мы обеспечиваем возможность отдохнуть детям не только в августе, но и в сентябре, – сказал Губернатор. – Наш регион один из первых пошел на то, чтобы снимать ограничения и выходить на третий этап, естественно по согласованию с Роспотребнадзором. Для этого была проведена очень большая работа, в первую очередь медиками, социальными работниками, всеми, кто отвечал за это в органах управления. Были сомнения, но сейчас видно, что открытие социальных учреждений с учетом всех противоэпидемиологических требований не влечет за собой серьезных угроз, вспышек заболевания.