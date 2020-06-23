Юного рязанца с лейкемией госпитализировали в ОДКБ

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В Рязани госпитализировали в ОДКБ им. Дмитриевой 6-летнего Архиппа Арсенова. Об этом сообщил его отец Руслан Арсенов.

Напомним, у мальчика – рак крови. 17 июня, когда отец привёз его в больницу, юного пациента госпитализировать отказались, так как у него не было анализов на COVID-19. Об этом рязанец рассказал СМИ.

Во вторник, 23 июня, Арсенов прислал в редакцию РИА «7 новостей» ещё одно письмо, в котором сообщил, что сегодня ребёнка положили в больницу, он получит необходимое лечение. Рязанец поблагодарил СМИ за помощь. В то же время он отметил, что считает предыдущий отказ в госпитализации «беззаконным и бесчеловечным».