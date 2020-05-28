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Юлия Рокотянская: все решения городская Дума принимает только с учетом мнения рязанцев

Вера Бочкова
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В четверг, 28 мая, на заседании Рязанской гордумы, глава муниципального образования, председатель городской Думы Юлия Рокотянская выступила с отчётом о результатах деятельности в 2019 году.

В частности, Рокотянская сообщила, что в отчетном периоде велась реализация 14 муниципальных и трех ведомственных программ. В рамках программы «Формирование современной городской среды» было комплексно отремонтировано 17 дворовых территорий. По программе местных инициатив воплощено в жизнь 24 проекта. В рамках проекта «Доступная парковка» на муниципальных территориях и во дворах оборудовано 20 новых парковок, появилось более 200 дополнительных машино-мест. 

Глава города отметила, что депутатами организована система многоуровневого контроля за ходом реализации всех проектов — от национальных до муниципальных. Депутаты принимали активное участие в приемке отремонтированных участков дорог, дворовых территорий, проектов местных инициатив, обустроенных парковочных пространств.   Вместе с жителями депутаты оценивают качество работ, высказывают замечания подрядчику, следят за устранением недостатков. 

Рокотянская особо отметила, что все решения городская Дума принимает только с учетом мнения рязанцев и привела в пример вопрос о строительстве школы на участке в районе Лесопарка. По инициативе городской Думы были организованы общественные обсуждения, многочисленные встречи с местными жителями, детальное изучение всех сопутствующих вопросов – от сохранения зеленой зоны до обеспечения безопасности дорожного движения. В итоге Дума поддержала мнение большинства рязанцев, и для школы запланирован другой участок в районе ручья Быстрец.

Важным направлением работы гордумы было выполнение пожеланий граждан, озвученных в ходе проведения публичных слушаний по  проекту бюджета на 2019 год и плановый период 20 — 21 годов. Если обычно от граждан поступало порядка 25-ти предложений, то по бюджету 2019 года поступило 362 предложения. Жители были услышаны, все предложения максимально учтены в трехлетнем бюджете, их реализация ведется под контролем комитета по бюджету и налоговой политике.

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