Юлия Рокотянская: темы экологии и охраны природы — самые волнующие для наших граждан

-

5 июня, в День эколога и Всемирный день окружающий среды глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская встретилась с рязанскими представителями профессии и общественными активистами. Об этом сообщает сайт гордумы.

– Темы экологии и охраны природы – самые актуальные и волнующие для наших граждан. В Рязани много неравнодушных людей, которые привлекают внимание общественности к экологическим проблемам города. Мы всегда будем прислушиваться к вашему мнению. Только вместе мы сможем сохранить природные богатства и красоту нашего края, – отметила Рокотянская.

Глава муниципального образования вручила экологам благодарности за большой вклад в защиту окружающей среды.