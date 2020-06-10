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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила с Днем рождения Почетного гражданина Рязани Анну Макарову.

Анна Ивановна Макарова внесла большой вклад в озеленение Рязани. Она работала цветочницей в оранжерее Треста зеленого хозяйства. При ней к 1964 году площадь зеленых насаждений города выросла до тысячи гектар. Рязань в те годы была одним из самых зеленых городов центральной России.

За большие успехи в озеленении и благоустройстве Рязань была представлена на ВДНХ. Анна Ивановна входила в число участников выставки. В 1970 годы ежегодно высаживалось до 100 тысяч деревьев, 2,5 миллионов штук цветов. Макарова четырежды была удостоена почетного знака «Победитель социалистического соревнования».

В последующие годы Анна Ивановна трудилась в Лесопарковом хозяйстве, обслуживала центральные улицы Рязани — Ленина и Первомайский проспект — от Театральной площади до Дома художника.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская навестила Анну Макарову и поздравила её с праздником.

– Всю свою жизнь вы делали наш город зеленым и цветущим, повышали настроение жителям. У вас волшебные руки! Спасибо за ваш труд на благо Рязани. От всей души желаю вам здоровья, отличного настроения и долголетия! – сказала Юлия Рокотянская.