Юлия Рокотянская поздравила депутатов с днём местного самоуправления

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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила коллег-депутатов с днём местного самоуправления. Приводим полный текст поздравления.

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления! Это праздник отмечается всего в восьмой раз. Дата празднования – 21 апреля – выбрана не случайно. В этот день в 1785 году была издана «Жалованная грамота городам», подписанная Екатериной II. Документ заложил основы российского законодательства о местном самоуправлении. В городе Рязани появилась первая городская Дума – прообраз современного представительного органа власти.

Именно работники муниципалитетов ежедневно встречаются и общаются с населением, помогают горожанам в решении их проблем: ведется благоустройство территорий, строительство объектов социальной сферы, ремонт дорог и дворов, возведение детских игровых и спортивных площадок. Благодарю всех сотрудников администрации Рязани и Рязанской городской Думы, которые в это трудное время, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, остаются в строю, оперативно решают все возникающие вопросы и продолжают работать, обеспечивая бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения города. Желаю всем работникам местного самоуправления и ветеранам муниципальной службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо жителей Рязани. Глава муниципального образования,

председатель Рязанской городской Думы Ю. В. Рокотянская