Четверг, 11 июня, 2020
26.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Юлия Рокотянская: «Научные работы студентов должны иметь практический характер»

7info 2
-

Юлия Рокотянская вручила поощрительную премию муниципального образования – город Рязань студентке 3 курса факультета экономики и менеджмента Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева Владе Терентьевой. Торжественная церемония состоялась в 11 июня в преддверии Дня России.

Ранее научные работы студентов были рассмотрены на Совете по присуждению поощрительных премий, который проходил в режиме ВКС. Соискатели представляли свой проект, отвечали на вопросы членов комиссии. По итогам обсуждения работа Влады Терентьевой была признана лучшей.

– Научные работы студентов должны иметь практический характер. Работа Влады основана на предложениях жителей и может быть реализована в конкретном дворе, – отметила глава
муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская. – Нам нужны молодые специалисты, с новым взглядом, новыми идеями. Для органов местного самоуправления – это большая помощь, а для студентов – возможность проявить себя.

– Наши студенты не делают научные работы только ради науки, все научные проекты в конечном итоге направлены на улучшение жизни горожан и создание комфортной среды. И пусть в данной работе задача благоустройства и развития спорта решена в рамках одного двора, но этот опыт можно проецировать на любую территорию города, – подчеркнула проректор РГАТУ Лариса Лазуткина.

– У каждого студента есть возможность поучаствовать в конкурсе и получить поощрительную премию, для этого нужно только желание – сделать свой город лучше. А для нас, как для будущих управленцев, это еще уникальная возможность заявить о себе потенциальным работодателям, – рассказала Влада Терентьева.

Поощрительная премия муниципального образования – город Рязань присуждается за отличные успехи в учебе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности и активное участие в общественной жизни студентам высших учебных заведениях, обучающихся по специальностям «Архитектура», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Политология», «Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция».

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Юлия Рокотянская: «Научные работы студентов должны иметь практический характер»

Видео
Юлия Рокотянская вручила поощрительную премию муниципального образования – город Рязань студентке 3 курса факультета экономики и менеджмента Рязанского государственного агротехнологического университета им....
Узнать больше

В Скопинском районе прошла акция «Ленточка-триколор»

Новости Рязани
11 июня, в преддверии Дня России, в селе Вослебово прошла акция «Ленточка-триколор», в рамках которой члены волонтерского отряда «Ньютон» раздали прохожим трехцветные...
Узнать больше

Сергея Карабасова оставили в СИЗО

Новости Рязани
Бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов останется под стражей до сентября 2020 года. Об этом сообщил его адвокат Эдуард Видакас.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязань заняла пятое место в рейтинге качества жизни

Администрация
Рязань заняла пятое место в рейтинге качества жизни. Рейтинг проводил Финансовый университет при правительстве РФ. В первую десятку также...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 10 июня

Новости Рязани
РИА "7 новостей" представляет обзор событий, которые произошли в Рязани и Рязанской области 10 июня. По традиции, обзор новостей представляем в видеоформате....
Узнать больше

Рязанский школьник снялся в телесериале «След»

Культура
Рязанский школьник Андрей Соловьёв снялся в остросюжетном телесериале «След». Репортаж со съёмок сериала  РИА«7 новостей» представила школа кино «Перспектива», которая является «кузницей кадров»  для...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как плавно выйти из самоизоляции владельцам собак

Акценты
За время самоизоляции собаки привыкли к постоянному нахождению с хозяевами рядом, и резкое изменение этого обстоятельства после снятия ограничительных мер в связи...
Узнать больше

Для чего школьникам участвовать в олимпиадах?

Акценты
Журналист проекта «МедиаКВН» Василенко Анастасия поделилась опытом участия в финале олимпиады Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций.  В процессе подготовки к олимпиаде Анастасии помогали...
Узнать больше

Как спасти огород от жары

Акценты
Садоводам и огородникам в этом сезоне не позавидуешь – то за день выпадает месячная норма осадков и смывает грядки, то на смену...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+