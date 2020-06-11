Юлия Рокотянская: «Научные работы студентов должны иметь практический характер»

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Юлия Рокотянская вручила поощрительную премию муниципального образования – город Рязань студентке 3 курса факультета экономики и менеджмента Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева Владе Терентьевой. Торжественная церемония состоялась в 11 июня в преддверии Дня России.

Ранее научные работы студентов были рассмотрены на Совете по присуждению поощрительных премий, который проходил в режиме ВКС. Соискатели представляли свой проект, отвечали на вопросы членов комиссии. По итогам обсуждения работа Влады Терентьевой была признана лучшей.

– Научные работы студентов должны иметь практический характер. Работа Влады основана на предложениях жителей и может быть реализована в конкретном дворе, – отметила глава

муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская. – Нам нужны молодые специалисты, с новым взглядом, новыми идеями. Для органов местного самоуправления – это большая помощь, а для студентов – возможность проявить себя.

– Наши студенты не делают научные работы только ради науки, все научные проекты в конечном итоге направлены на улучшение жизни горожан и создание комфортной среды. И пусть в данной работе задача благоустройства и развития спорта решена в рамках одного двора, но этот опыт можно проецировать на любую территорию города, – подчеркнула проректор РГАТУ Лариса Лазуткина.

– У каждого студента есть возможность поучаствовать в конкурсе и получить поощрительную премию, для этого нужно только желание – сделать свой город лучше. А для нас, как для будущих управленцев, это еще уникальная возможность заявить о себе потенциальным работодателям, – рассказала Влада Терентьева.

Поощрительная премия муниципального образования – город Рязань присуждается за отличные успехи в учебе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности и активное участие в общественной жизни студентам высших учебных заведениях, обучающихся по специальностям «Архитектура», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Политология», «Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция».