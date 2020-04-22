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Yota расширяет розничный канал продаж

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Теперь SIM-карты Yota для смартфона доступны для покупки в салонах связи «МегаФон». Таким образом, в розничной сети «МегаФон» будет представлен практически полный ассортимент продуктов Yota: SIM-карты для смартфона и планшета, а также модемы и роутеры.

В салонах связи будут оборудованы полки со специальным обозначением Yota, а продавцы смогут подробно проконсультировать и посоветовать наиболее подходящий клиенту продукт.

– Мы стремимся быть максимально доступными для клиентов, особенно в связи с повышенным спросом на мобильную связь и интернет. Так, например, за последнее время объем онлайн-продаж SIM-карт Yota для смартфона вырос на 35%. Благодаря сотрудничеству с «МегаФон» мы увеличиваем свое присутствие в российских розничных сетях на 2000 торговых точек. При этом продукты Yota уже представлены более чем в 8500 партнерских точках продаж помимо собственной розницы, –  комментирует директор департамента развития партнерских отношений Yota Анна Шинкарёва.

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