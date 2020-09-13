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Новости РязаниПолитика

Явка на выборах В Рязанскую областную Думу составила 38,7%

7info

В воскресенье, 13 сентября, в Единый день голосования завершились выборы в рязанскую областную Думу. По данным Избиркома, явка на выборах составила 38,7%. 

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