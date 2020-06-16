«Яблоко» выдвинуло кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы

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Партия «Яблоко» в понедельник, 15 июня, представила список кандидатов для участия в выборах в Рязанскую областную Думу. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения партии.

Первым номером партийного списка идёт журналист Константин Смирнов. Также в список вошли Андрей Любимов, юрист Андрей Кивва, депутат из Сасова Алексей Моисеев, активно выступающий против строительства у «Барса на Есенина» общественник Михаил Шестаков и другие.

Любимов также будет участвовать в выборах в одномандатном округе №16 в Рязани, а Моисеев в округе №8 в Сасове.

Напомним, выборы в облдуму назначены на 13 сентября.