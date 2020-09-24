Выросло число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом

Число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, увеличилось. Это следует из информации, распространённой оперативной группой регионального правительства.

На 17 часов 24 сентября в рязанских больницах находится 190 пациентов с COVID-19, в том числе 2 детей. Днём ранее был 181 пациент, в том числе трое детей.

В тяжёлом состоянии находятся 14 человек, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В среду на ИВЛ также было 7 пациентов, в тяжёлом состоянии 13 человек.

Состояние 37 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 139 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заражённые коронавирусом рязанцы, по данным опергруппы, переносят болезнь легче, госпитализация им не требуется.