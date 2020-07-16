Выпускник Захаровской школы № 1 Рязанской области сдал на 100 баллов географию

Николай Устинов – выпускник Захаровской средней школы № 1 Рязанской области сдал на 100 баллов ЕГЭ по географии. Блестящий результат не стал сюрпризом для Николая. Да и педагогический коллектив был уверен в своём выпускнике.

Ещё в среднем звене Колю Устинова называли «самым умным восьмиклассником Захаровского района». Тогда он выиграл 8 олимпиад по разным предметам. Но первой предметной победой в этом марафоне знаний была именно география, которую преподавала Кузнецова Татьяна Фёдоровна.

Надеемся, что результаты по другим предметам, которые сдавал Николай Устинов, будут так же высоки, и Захаровская средняя школа № 1 сможет по праву гордиться 300 –бальным результатом своего выпускника.