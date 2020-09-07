Выпускницу Рязанского художественного училища насмерть придавила лошадь

В подмосковных Бронницах лошадь придавила насмерть 19-летнюю студентку. Об этом сообщает МК.

По данным издания, ЧП произошло в субботу, 5 сентября. Девушка по имени Екатерина закончила Рязанское художественное училище, после этого поступила в московский строительный вуз на кафедру архитектуры. Но каждые выходные ездила домой в Бронницы, чтобы как можно больше времени провести в конюшне.

Очевидец рассказал, что девушка в очередной раз объезжала лошадь. В какой-то момент животное встало на дыбы, наездница упала на землю, а конь упал на неё сверху.

Реклама

Сообщается, что сломанные рёбра пробили девушке оба лёгких. Она умерла не сразу, а через 10 минут после падения.

Екатерина была из многодетной семьи – у её родителей остались три дочери и сын. Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела, посчитав, что произошёл несчастный случай.