Выпускница рязанской школы получила максимальные результаты на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию

Выпускница рязанской школы №14 Елизавета Стеблюк, которая сдавала единый госэкзамен в этом году, получила два стобалльных результата – по русскому языку и обществознанию. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и молодёжной политики Рязанской области.

Елизавета Стеблюк



С 1 класса девушка участвовала в олимпиадах по различным предметам и в каждой из них она показывала отличный результат. По её словам, учиться ей всегда было интересно и легко. К ЕГЭ Елизавета начала готовиться в конце 10 класса, но предметы, которая она сдавала, интересовали её на протяжении всей школьной программы. При подготовке к единому госэкзамену она изучала теорию, выполняла задания, решала «пробники».

– Я сдавала экзамены по русскому и английскому языкам, обществознанию и профильной математике. Все предметы я сдала хорошо, но два стобалльных результата меня удивили. Когда я впервые увидела результаты, сначала не поверила. ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов сдали всего около 400 человек в стране, и я в их числе. До сих пор не верится, – поделилась выпускница.

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Как отмечает мама выпускницы Ирина Стеблюк, её дочь всегда демонстрировала успехи в учёбе. С ранних лет она с упорством изучала новый материал и стремилась разобраться в различных темах.

– Мы рассчитывали на высокие баллы, потому что Лиза – целеустремлённый человек. Были переживания по поводу сложившейся ситуацией с коронавирусом, но всё прошло хорошо. Мы рады, что у нас такие результаты, – рассказала Ирина Стеблюк.

Елизавета планирует поступать в московский вуз. По её словам, в Москве высокий уровень образования и большие возможности для развития как специалиста. По предварительным спискам девушка проходит на бюджет по направлению «Государственное и муниципальное управление» в национальный университет «Высшая школа экономики».