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Новости РязаниПроисшествия

Вынесен приговор по делу о подпольной нарколаборатории в Касимове

7info

В четверг, 3 сентября, Рязанский областной суд вынесен обвинительный приговор членам организованной группы, занимавшейся незаконным производством наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Уголовное дело в отношении жителя Москвы и гражданина Молдовы было возбуждено по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконное производство в составе организованной группы наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение, без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере).

В ходе следствия и суда было установлено, что в июле 2018 года эти люди организовали в Касимове незаконное производство наркотических средств и психотропных веществ. Свою продукцию преступники собирались продавать через распространителей.

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Подпольная лаборатория проработала до февраля 2019 года, после чего её деятельность прекратили силовики. При обыске было изъято более 17 килограммов наркотиков и свыше 12 килограммов психотропных веществ. Также было обнаружено оборудование и реактивы. 

Обоих фигурантов уголовного дела суд признал виновными. В качестве наказания они получили 16 и 17 лет колонии строго режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

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