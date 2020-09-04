Вынесен приговор по делу о подпольной нарколаборатории в Касимове

В четверг, 3 сентября, Рязанский областной суд вынесен обвинительный приговор членам организованной группы, занимавшейся незаконным производством наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Уголовное дело в отношении жителя Москвы и гражданина Молдовы было возбуждено по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконное производство в составе организованной группы наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение, без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере).
В ходе следствия и суда было установлено, что в июле 2018 года эти люди организовали в Касимове незаконное производство наркотических средств и психотропных веществ. Свою продукцию преступники собирались продавать через распространителей.
Подпольная лаборатория проработала до февраля 2019 года, после чего её деятельность прекратили силовики. При обыске было изъято более 17 килограммов наркотиков и свыше 12 килограммов психотропных веществ. Также было обнаружено оборудование и реактивы.
Обоих фигурантов уголовного дела суд признал виновными. В качестве наказания они получили 16 и 17 лет колонии строго режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.