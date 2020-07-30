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Новости РязаниОбщество

Выгодные цены на квартиры и ипотека 2,7% в Рязани!

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Стартовали продажи второй очереди СМАРТ квартала «Бульвар оптимистов»

Первая очередь смарт-квартала «Бульвар оптимистов» от застройщика «Капитал» произвела настоящий фурор и стала одним из лидеров продаж в Рязани. На данный момент строительство первой очереди подходит к концу, в скором времени счастливые покупатели получат заветные ключики – даже раньше срока сдачи, указанного в документах. Из-за большой популярности жилого комплекса готовых квартир осталось немного, но у нас есть радостная новость: стартуют продажи второй очереди! Низкие цены, сельская ипотека, большой выбор!

Покупайте квартиры в строящемся доме сейчас – и получайте тройную выгоду!

  1. Цены на старте продаж наиболее низкие, вы значительно сэкономите. По мере строительства и продаж квартир стоимость будет увеличиваться. Кроме того, покупка сейчас – это выгодные инвестиции: когда комплекс будет готов, вы сможете продать квартиру значительно дороже.
  2. На данный момент мы предлагаем самую выгодную ипотеку под 2,7%! Успейте воспользоваться предложением.
  3. Сегодня доступен широкий выбор 2-комнатных, 3-комнатных, 4-комнатных квартир со смарт-планировками. Это новый подход к организации жилого пространства: никаких длинных узких коридоров и проходных комнат, каждый квадратный метр используется с умом. Вы платите только за действительно полезную площадь! Удобные гардеробные, ниши под шкафы, просторная кухня-гостиная, мастер-спальня с выходом в отдельный санузел — такой может быть ваша смарт-квартира.

Квартиры распродаются быстро (особенно – двух- и трехкомнатные), поэтому только сейчас вы сможете выбирать из максимального количества вариантов.

Не упустите возможность купить квартиру по лучшей стартовой цене и оформить самую выгодную в России ипотеку. Уникальный шанс приобрести недвижимость без переплат!

Формат смарт-квартала очень привлекателен. Комплекс расположен в экологически чистой местности, но при этом всего в 15 минутах езды от центра Рязани. На территории квартала построен детский сад, а рядом находятся школа, больница, магазины, ТЦ «Глобус», велосипедные и прогулочные дорожки. Дома строятся по современным архитектурным проектам с использованием новейших технологий и прогрессивных инженерных систем: в вашей квартире будет тепло, светло и тихо всегда.

Двор без машин, проходные подъезды (выходы во двор и на парковку), автономное отопление в каждой квартире, собственные просторные террасы и балконы, видеонаблюдение, колясочные, большая территория со спортивными и детскими площадками – это только малая часть преимуществ смарт-квартала «Бульвар оптимистов».

Обращайтесь в отдел продаж, чтобы узнать обо всех особенностях жилого комплекса, получить ответы на свои вопросы и купить квартиру по самой выгодной стартовой цене с ипотекой 2,7%!

Подробнее об объекте можно узнать на сайте kapital62.ru или по телефону 90-15-85.

Подробная информация об условиях кредитования на сайте банка www.rshb.ru.

Застройщик ООО «Нувель». Проектная декларация и другая информация об объекте на сайте наш.дом.рф.

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