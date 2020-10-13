ВТБ открыл новый офис обслуживания в Рязани

13 октября в Рязани состоялось открытие нового офиса ВТБ для обслуживания физических лиц. Новое отделение, расположенное по адресу Солотчинское шоссе, 2, стало 8-й точкой продаж региональной сети банка в Рязанской области.

В новой точке продаж клиенты банка могут открыть накопительный счет или вклад, оформить Мультикарту, подать заявку на кредит наличными и совершить иные необходимые операции. Здесь же можно подключиться к ВТБ-Онлайн и в дальнейшем получать большинство банковских услуг дистанционно.

В отделении установлено 4 современных устройства самообслуживания, с помощью которых клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, а также снять наличные в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Новая точка обслуживания будет работать с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

— Даже в условиях пандемии и развития дистанционных сервисов многим клиентам банка по-прежнему важна возможность посетить офис и лично пообщаться со специалистом. Открытие офиса в этой части города будет способствовать равномерной доступности банковских услуг для жителей, — отметила управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.