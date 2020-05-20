Всё больше предпринимателей просят о реструктуризации долгов

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715 обращений о реструктуризации от представителей малого и среднего бизнеса (МСП) Рязанской области поступило в кредитные организации с 20 марта по 13 мая 2020 года. 602 из них одобрены. Объем ссудной задолженности по уже проведенным реструктуризациям кредитных договоров составил 3,4 млрд рублей. Отказ поступил по 42 заявкам.

Практически каждое второе заявление было по кредитным каникулам. Из 390 подобных обращений 365 одобрены, 11 еще находятся на рассмотрении. Чтобы воспользоваться правом на кредитные каникулы в рамках Федерального закона №106-ФЗ, деятельность представителя малого и среднего бизнеса должна относиться к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии. Данный перечень устанавливает Правительство РФ.

«Важно понимать, что даже если деятельность компании не попадает под требования данного закона, предприниматель всегда вправе запросить изменение условий договора по собственным программам банка, — напоминает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Морозова. — И, как видно из статистики, кредитные организации достаточно часто готовы идти навстречу клиентам».

Кроме того, Банк России расширил меры поддержки кредитования субъектов МСП. Теперь в расчет лимита, который устанавливается в рамках механизма предоставления кредитов Банка России, направленных на поддержку кредитования субъектов МСП, могут включаться сумма задолженности по кредитам, предоставленным лизинговым и факторинговым компаниям, если эти средства шли на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса по соответствующим договорам.