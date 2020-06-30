Всероссийскую перепись населения перенесли на 2021 год

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Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. Планировалось, что перепись будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Но из-за коронавируса Росстат выступил с предложением перенести перепись.

Согласно Постановлению Правительства РФ, перепись пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, Правительство РФ определило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения.

«Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — сказал он.