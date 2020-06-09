Врачей ОКБ в Рязани впечатлил эффект лекарств от коронавируса

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Врачи Рязанской ОКБ отметили, что результаты клинических исследований препаратов от коронавируса «есть, и они впечатляют». Об этом у себя на странице ВКонтакте написал главврач больницы Дмитрий Хубезов.

Напомним, больница в Рязани стала одной из пяти в России, где проходят испытания новых препаратов. Испытываются три лекарства, сделанных на основе изобретённого в Японии фавипиравира.

Один из препаратов помогает поставить на ноги пациентов с COVID-19 уже через 4-5 дней, два других используются для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания.

Хубезов отметил, что Рязанская ОКБ первой из пяти больниц включила в протокол исследования уже троих пациентов. Лекарство, которое на них проверяют, уже получило название «таблетка надежды».

Кроме того, в ОКБ используют и метод гипербарической оксигенации. При лечение больного помещают в герметичную камеру. В ней установлено повышенное давление, там кровь и органы человека буквально насыщается кислородом. Это помогает избавить пациентов от самого тяжёлого следствия коронавируса – нехватки кислорода.