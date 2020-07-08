Врач рассказала об опасных последствиях коронавируса для здоровья

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У переболевших коронавирусом даже в лёгкой форме могут наблюдаться ухудшение памяти, снижение внимания и концентрации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Врач отметила, что люди часто недооценивают проблему. Между тем, уже известно, что после коронавируса снижаются познавательные функции организма – становятся хуже память, внимание, концентрация.

Кроме того, у мужчины могут возникнуть проблемы с репродуктивной функцией, сообщает РИА Новости. После заболевания сперматозоиды становятся менее подвижными и шанс стать отцом у мужчины снижается.