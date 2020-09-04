Врач рассказала, можно ли испортить слух, слушая музыку в наушниках

Сурдолог высшей квалификационной категории рязанской больницы им. Н.А. Семашко Любовь Кусакина рассказала, можно ли испортить слух, слушая музыку в наушниках.

По словам специалиста, такое вполне возможно. Но всё зависит от нескольких факторов – типа наушников, частоты и длительности использования, а также уровня громкости.

Кусакина отметила, что внешние наушники более безопасны, чем тем, что вставляются в ушную раковину с силиконовыми вставками.

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Также врач посоветовала использовать средства защиты в шумных производственных помещениях.