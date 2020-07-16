Врач рассказала, что делать при укусе змеи

Завкафедрой медицины катастроф и скорой медицинской помощи Рязанского медуниверситета Наталья Шатрова рассказала, что делать при укусе змеи. Её советы опубликованы на сайте Минздрава Рязанской области.
По словам Шатровой, ядовитые змеи не всегда впрыскивают в рану токсин. Такие укусы называют «сухими». Она советует не впадать в панику и сохранять холодный рассудок. При этом в любом случае укушенного человека необходимо как можно скорее доставить в больницу для обследования.
Что делать, если при вас змея укусила человека?
- Необходимо уложить пострадавшего на бок, проверить дыхание и пульс.
- Осторожно очистите рану – либо промойте водой, либо промокните чистой тканью.
- Не кладите на рану ледяных компрессов.
- Наложите на укушенное место широкую повязку. Важно! Она не должна быть тугой.
- Зафиксируйте конечность (шиной или косынкой). Не снимайте повязку до доставки в лечебное учреждение, чтобы токсин не распространялся по телу.
Шатрова не рекомендует давать укушенному обезболивающее и жаропонижающее, наносить на рану химикаты (например, марганцовку). А кроме того, никогда не применять противоядие вне медицинского учреждения.
Постарайтесь также узнать, что за змея укусила человека. Живую её можно сфотографировать, а убитую привезти с собой в больницу.
Нельзя разрезать рану или высасывать из неё яд!
Также врач советует надевать для поездки на природу закрытую одежду и обувь и быть внимательными и осторожными.
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