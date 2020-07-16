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Новости РязаниОбщество

Врач рассказала, что делать при укусе змеи

7info

Завкафедрой медицины катастроф и скорой медицинской помощи Рязанского медуниверситета Наталья  Шатрова рассказала, что делать при укусе змеи. Её советы опубликованы на сайте Минздрава Рязанской области.

По словам Шатровой, ядовитые змеи не всегда впрыскивают в рану токсин. Такие укусы называют «сухими». Она советует не впадать в панику и сохранять холодный рассудок. При этом в любом случае укушенного человека необходимо как можно скорее доставить в больницу для обследования. 

Что делать, если при вас змея укусила человека? 

  1. Необходимо уложить пострадавшего на бок, проверить дыхание и пульс.
  2. Осторожно очистите рану – либо промойте водой, либо промокните чистой тканью. 
  3. Не кладите на рану ледяных компрессов. 
  4. Наложите на укушенное место широкую повязку. Важно! Она не должна быть тугой. 
  5. Зафиксируйте конечность (шиной или косынкой). Не снимайте повязку до доставки в лечебное учреждение, чтобы токсин не распространялся по телу.  

Шатрова не рекомендует давать укушенному обезболивающее и жаропонижающее, наносить на рану химикаты (например, марганцовку). А кроме того, никогда не применять противоядие вне медицинского учреждения.

Постарайтесь также узнать, что за змея укусила человека. Живую её можно сфотографировать, а убитую привезти с собой в больницу. 

Нельзя разрезать рану или высасывать из неё яд! 

Также врач советует надевать для поездки на природу закрытую одежду и обувь и быть внимательными и осторожными. 

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