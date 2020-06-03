Врач-инфекционист больницы им. Семашко проведёт прямой эфир об использовании СИЗ

3 июня, в 18.00, состоится диалог в прямом эфире с врачом-инфекционистом рязанской больницы имени Н. А. Семашко о распространённых ошибках при использовании средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает региональный минздрав на своей странице ВКонтакте.
Врач расскажет, как посетить магазин с наибольшей безопасностью для себя,
каких правил должны придерживаться сферы торговли и услуг, какой прогноз по пику заболеваемости и ослаблению карантинных мер дают врачи Рязанской области.
Трансляция — на стене группы министерства в ВК или в разделе «Видео».
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