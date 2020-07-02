Врач-гастроэнтеролог рассказала о симптомах гастрита и дисбактериоза

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Врач-гастроэнтеролог рязанской больницы №4 Татьяна Назарова рассказала о симптомах, которые могут выявить заболевание желудочно-кишечного тракта. Её рекомендации опубликованы на сайте Минздрава Рязанской области.

– Желудочно-кишечный тракт – сложнейший механизм, где всё взаимосвязано. И если в одном месте происходит сбой, то может пострадать вся система, – отмечает Назарова.

Сегодня одно из самых распространенных заболеваний хронический гастрит. Он диагностируется у 50% населения городов. Слизистую желудка разрушают такие негативные факторы, как алкоголь, некачественные продукты, употребление слишком горячей пищи и напитков, препаратов, содержащих большое количество кислот и щелочей. Около полувека назад появилась еще одна версия происхождения болезни. Данные, полученные в ходе исследований, свидетельствуют о том, что гастрит, как и язвенная болезнь, может быть вызван бактериями.

Еще одна проблема настоящего времени – дисбактериоз. При этом заболевании изменяется оптимальный состав микрофлоры кишечника, в результате нарушаются процессы пищеварения, перестают усваиваться вещества, необходимые организму. К примеру, дефицит витамина РР вызывает раздражительность, неуравновешенность, подавленность. При плохом усвоении витамина В2 выпадают волосы, деформируются ногти, могут появиться стоматит и дерматит. Нехватка витаминов B1 и В6 приводит к приступам головной боли, слабости, нарушению тонуса стенок кишечника, дистрофическим изменениям в миокарде. А главное — страдает иммунитет.

По словам Татьяны Назаровой, первым тревожным сигналом является боль. Она может быть острой или тупой, схваткообразной или ноющей.

– Для заболеваний желудочно-кишечного тракта характерны такие симптомы, как неприятные ощущения в животе, например, чувство распирания и тяжести на протяжении длительного времени, – говорит гастроэнтеролог.

Также заставить насторожиться должны тошнота, изжога, горечь во рту, снижение аппетита, постоянная жажда, рвота, длительное расстройство стула, значительное снижение веса, слабость, повышенная утомляемость, головокружение. –

– Любой из этих признаков, а тем более их сочетание должно стать поводом для обращения к врачу. Самолечение должно быть категорически исключено, иначе болезнь перейдет в хроническую форму, а это сильно затруднит лечение, – подчеркивает Татьяна Назарова.

Кроме того, очень важна диета. Придется отказаться от еды всухомятку, исключить острые, соленые, копченые блюда, нельзя допускать переедание и длительные перерывы между приемами пищи. Особое внимание следует обратить на ее температуру. Расстройства органов пищеварения вызывают как очень холодные, так и чрезмерно горячие еда и напитки.