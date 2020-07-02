Врач-гастроэнтеролог рассказала о симптомах гастрита и дисбактериоза

Врач-гастроэнтеролог рязанской больницы №4 Татьяна Назарова рассказала о симптомах, которые могут выявить заболевание желудочно-кишечного тракта. Её рекомендации опубликованы на сайте Минздрава Рязанской области.
Сегодня одно из самых распространенных заболеваний хронический гастрит. Он диагностируется у 50% населения городов. Слизистую желудка разрушают такие негативные факторы, как алкоголь, некачественные продукты, употребление слишком горячей пищи и напитков, препаратов, содержащих большое количество кислот и щелочей. Около полувека назад появилась еще одна версия происхождения болезни. Данные, полученные в ходе исследований, свидетельствуют о том, что гастрит, как и язвенная болезнь, может быть вызван бактериями.
Еще одна проблема настоящего времени – дисбактериоз. При этом заболевании изменяется оптимальный состав микрофлоры кишечника, в результате нарушаются процессы пищеварения, перестают усваиваться вещества, необходимые организму. К примеру, дефицит витамина РР вызывает раздражительность, неуравновешенность, подавленность. При плохом усвоении витамина В2 выпадают волосы, деформируются ногти, могут появиться стоматит и дерматит. Нехватка витаминов B1 и В6 приводит к приступам головной боли, слабости, нарушению тонуса стенок кишечника, дистрофическим изменениям в миокарде. А главное — страдает иммунитет.
По словам Татьяны Назаровой, первым тревожным сигналом является боль. Она может быть острой или тупой, схваткообразной или ноющей.
Также заставить насторожиться должны тошнота, изжога, горечь во рту, снижение аппетита, постоянная жажда, рвота, длительное расстройство стула, значительное снижение веса, слабость, повышенная утомляемость, головокружение. –
Кроме того, очень важна диета. Придется отказаться от еды всухомятку, исключить острые, соленые, копченые блюда, нельзя допускать переедание и длительные перерывы между приемами пищи. Особое внимание следует обратить на ее температуру. Расстройства органов пищеварения вызывают как очень холодные, так и чрезмерно горячие еда и напитки.
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