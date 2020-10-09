Возле школы в Московском районе стая собак напала на ребенка

В четверг, 8 октября, в Рязани в Московском районе стая собак напала на ребенка. Сообщения об этом появились в группе ВК «Новости Рязани Вконтакте».
Рязанка сообщила о том, что инцидент произошел возле школы №55. Именно там стая, в которой находится примерно 10 штук, напали на ребенка.
В комментариях одна из местных жителей уверяет, что эти собаки живут на кругу, где останавливается троллейбус №10. По словам рязнаки, бездомных животных подкармливают старушки и водители маршруток, а те набрасываются на людей и проезжающие машины.
При этом в комментариях к записи многие начали оправдывать собак.
При этом нашли и те, кто считает, что собак нужно изолировать или вовсе расстрелять.
Рязанцам, пострадавшим от пандемии коронавируса, предлагают пройти профессиональную переподготовку и получить новую востребованную профессию. Программа по переподготовке и повышению квалификации действует в...