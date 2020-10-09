Возле школы в Московском районе стая собак напала на ребенка

В четверг, 8 октября, в Рязани в Московском районе стая собак напала на ребенка. Сообщения об этом появились в группе ВК «Новости Рязани Вконтакте».

Рязанка сообщила о том, что инцидент произошел возле школы №55. Именно там стая, в которой находится примерно 10 штук, напали на ребенка.

— Звонили в отлов, но там все как обычно: реакции — ноль. Подскажите, куда можно обратиться? — спрашивает Юлия Поскрякова.

В комментариях одна из местных жителей уверяет, что эти собаки живут на кругу, где останавливается троллейбус №10. По словам рязнаки, бездомных животных подкармливают старушки и водители маршруток, а те набрасываются на людей и проезжающие машины.

— К остановке страшно подходить. Некоторые из них с желтыми бирками на ушах — значит их уже ловили, выпустили, и они опять вернулись на прикормленное место, — жалуется Юлия Крючкова.

При этом в комментариях к записи многие начали оправдывать собак.

— Стая напала это как? Подошла и гавкнула? В травмы Рязани в ближайшие дни с жалобами на нападения собак дети не поступали, я выяснила. Мнительный мамаши, тpycливые дети, — написала Юлия.

-На мой взгляд, ситуация перевернута, и с трудом верится в факт нападения. Попробуйте связаться с приютами, волонтерами, че сразу в отлов то? — предложила Ирина.

-Дразнить их не надо, они и не набросятся. На меня собаки почему-то не бросаются, — рассказала Лариса.

При этом нашли и те, кто считает, что собак нужно изолировать или вовсе расстрелять.

— Я очень люблю собак, но просто необходимо вернуть отстрел. Их становится всё больше и больше, — пишет Людмила.

-Расстрел и все, — высказался Дмитрий.