Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.



Многофункциональной и надежной стиральной машиной здесь не обойтись.

Чтобы достичь обозначенной ЦЕЛИ, нужно правильно выбрать моющее СРЕДСТВО.

Вижу цель



При выборе порошка не стоит поддаваться на броскую рекламу, а следует понять, для чего вы покупаете этот товар. Ответ, казалось бы очевиден, но без погружения в детали, изучения состава и назначения моющего средства вы вряд ли достигните желаемого результата. Для начала определитесь с типом стирки. Искомое средство может быть предназначено для стирки детского, цветного белого или черного белья.



Как правило, производители указывают такую информацию на упаковке.

Не забудьте о предпочтительном процессе стирки — ручном или автоматическом. Порошок для стирки в тазу или ванной сильнее пенится, поэтому засыпать его в машинку не рекомендуется, обилие пены может стать причиной поломки прибора.



Средства для ручной стирки могут содержать компоненты, способные нарушить работу стиральной машины.



Немалое значение имеет и консистенция моющего средства, гель, капсулы или порошок. Гель экономичнее, порошок привычнее, но создает пыль и при неправильном хранении скатывается в комки. Капсулы помимо концентрированного геля часто содержат кондиционер для белья. Капсулы удобны в применении, но стоят дороже гелей и порошка.

Конечно, вы знаете, что не всю одежду можно стирать при высокой температуре. Для стирки в горячей воде и в холодной подойдут разные порошки.





Производители с чистыми помыслами



Сейчас все больше потребителей обращает внимание не только на функциональность порошка, но и на безопасность этого товара для здоровья.

Обратите внимание на состав изделия. Моющее средство не причинит вам никакого вреда, если поверхностно-активных веществ( ПАВ) в его составе не больше чем 5%., а число фосфатов, от которых зависит эффективность средства и мягкость воды , не должно быть выше 12-15% . Для людей с чувствительной кожей товары с данным компонентом противопоказаны.

Отметим, что синтетические цеолиты (аналог фосфатов) не влияют на здоровье человека, только вещи после стирки становятся жесткими.



Предпочтительнее, чтобы ароматизаторы и отдушки, содержащиеся в порошке были натуральными и гипоалергенными.



— В составе стирального порошка должны отсутствовать аммиак, раздражающий слизистую и нефтяные дистилляты, влияющие на зрение — считает Галина Волчкова, старший менеджер магазина известной сети, реализующей бытовую химию.

Для репродуктивной функции женщин опасны фталаты, выступающие в роли синтетических ароматизаторов. Оптический отбеливатель — еще один сомнительный компонент. При контакте с кожей он может вызвать раздражение. В детских порошках он должен отсутствовать Для аллергикова специалисты рекомендуют использовать порошки с маркировкой 0+.



Отметим, что итоговая стоимость порошка будет зависеть не только от магазина и торговой марки ,но и от количества натуральных компонентов, наличия в составе товара кондиционера и пятновыводителя, в сочетании с минимальной долей вредных химических веществ.