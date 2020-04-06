Волонтёры выявили в Рязани ещё 8 квартир, жильцы которых соблюдают карантин

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В Рязани продолжаются рейды волонтёров. Представители РязГМУ обходят квартиры людей, которые вернулись из-за границы с 1 марта. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Напомним, Роспотребнадзор выпустил приказ, согласно которому на 14 дней должна быть обеспечена изоляция всех граждан, прибывающих на территорию России.

В воскресенье, 5 апреля, волонтёры выявили в Рязани 8 квартир, жильцы которых находятся на карантине. Всего с начала работы волонтёры-медики посетили граждан по 3216 адресам. На здоровье никто из опрошенных не жалуется.

Также сообщается, что сейчас волонтёры повторно обходят квартир, в которых ранее не удалось пообщаться с хозяевами.