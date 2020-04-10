Волонтёрам-медикам и больнице имени Семашко передали новые автомобили

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10 апреля региональное отделение партии «Единая Россия» передало новые автомобили областной клинической больнице имени Н.А. Семашко и волонтерам-медикам. Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин передал ключи от машин главному врачу лечебного учреждения Людмиле Сорокиной и ректору государственного медицинского университета, регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее» Роману Калинину. Об этом сообщает ryazan.er.ru

«Мы неоднократно говорили с вами о том, что готовы помогать всем необходимым. У вас звучала тема транспорта. Будем надеяться, что наши совместные усилия принесут плоды и эпидемия пойдет на спад», – обратился секретарь регионального отделения «Единой России» к Людмиле Сорокиной и Роману Калинину.

По словам лидера рязанских единороссов, автомобили будут полезны и в работе сотрудников больницы, и сделают более эффективной работу волонтеров-медиков. «Это машины отечественного производства, они позволяют не только перевозить людей, но и крупногабаритные грузы», – уточнил Аркадий Фомин.

В свою очередь Роман Калинин отметил, что звонков в колл-центр, организованный на базе РязГМУ, поступает все больше. «Мы берем те вызовы, когда люди просят что-то принести, нужно помочь с рецептами. Это реальные дела, каждый вызов мы обслуживаем день в день. Транспорт – это дополнительная оперативность», – высказал свое мнение региональный координатор партийного проекта.

По его мнению, на машине – и комфортнее, и безопаснее с точки зрения той эпидемической ситуации, которая сегодня есть. «Очень полезный и своевременный подарок, – сказал Роман Калинин. – Мы будем работать еще быстрее, еще четче, больше сможем сделать для тех, кому эта помощь нужна. Тем более берем на обслуживание не только Рязань, но и ближайший пригород».

В завершение мероприятия Аркадий Фомин подчеркнул, что работа по поддержке медицинских работников и волонтеров будет продолжена. «Мы вместе, задачи у нас одни, и мы всегда готовы взаимодействовать», – заключил лидер рязанских единороссов.

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