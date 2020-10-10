Военные помогут отремонтировать пострадавший от взрывов военный городок в Рязанской области

В субботу, 10 октября, Минобороны РФ сообщило о том, что военные помогут отремонтировать дома в военном городке в Скопинском районе, сообщает ТАСС.
Первоначальные работы, которые предстоит выполнить сотрудникам, это остекление выбитых взрывной волной окон. В настоящее перед военными стоит главная задача по подготовке жилья к зиме. Так, возобновление работы коммунальных сетей планируется выполнить еще и в детском саде и школе.
В Минобороны отмечают, что водо- и электроснабжение в городке не нарушены, поэтому проблем с их подключением не предвидится.
Напомним, 7 октября в Скопинском районе начали взрываться боеприпасы, которые хранились в бывшем военном арсенале.