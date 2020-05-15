Водолазы обследовали пруды в Скопинском районе

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Пока нельзя сказать, скоро ли откроются места общественного пользования. Всё это будет зависеть от стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Но все же жизнь идет своим чередом, и обеспечение жителей Скопинского района надлежащими условиями для полноценного отдыха никто не отменял.

14 мая сотрудники спасательной службы проверили водоемы, расположенные в Успенском, Корневском, Павелецком и Побединском поселениях. Водолазы исследовали дно на наличие посторонних предметов.