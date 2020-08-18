«Водоканал» Рязани предложили передать в концессию

Группа компаний «Росводоканал» предложила администрации Рязани передать в концессию городской «Водоканал». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Концессионное соглашение предлагается заключить на 49 лет. За это время «Росводоканал» обещает вложить в развитие предприятия в Рязани 49,3 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Генеральный директор «Росводоканала» Антон Михальков заявил, что администрации Рязани представлен детальный план развития систем водоснабжения и водоотведения. В нём учтена даже работа в период пандемии коронавируса.

Реклама

Напомним, несколько лет назад вопрос о передаче рязанского «Водоканала» в концессию уже поднимался, но тогда рязанцы выступили против. Не были согласны на концессию представители бизнеса, обычные горожане, опасавшиеся роста цен.

Отметим также, что в последнее время в Рязани жители неоднократно высказывали претензии к качеству водопроводной воды. В частности, жаловались на её рыбный запах.