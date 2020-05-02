Водитель, устроивший ДТП на Татарской, сбежал

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП на улице Татарской в Рязани.
По данным ГИБДД, авария случилась у дома №50 в пятницу, 1 мая, в 18.45. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, скрывшийся с места происшествия, при выезде со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем «Рено Сандеро», под управлением 47-летнего мужчины.
В результате ДТП помощь медиков потребовалась водителю «Рено» и 32-летнему пассажиру автомобиля ВАЗ.
Позднее полицейские установили, что за рулём 99-й ехал 26-летний житель Рязанской области. Проводится проверка.
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