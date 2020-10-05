Во вторник в Рязани сохранится теплая погода

Во вторник, 6 октября, в Рязанской области ожидается теплая погода и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Температура воздуха ночью будет +3…+8, а днем +17…+22°С. Несмотря на теплую погоду, будет сильный южный ветер 5-10 м/с.
Во вторник, 6 октября, в Рязанской области ожидается теплая погода и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Температура воздуха ночью будет +3…+8, а днем +17…+22°С. Несмотря на теплую погоду, будет сильный южный ветер 5-10 м/с.
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